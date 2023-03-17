قرعة دوري الأبطال | مهمة صعبة لريال مدريد وكابوس بايرن ميونخ يطارد جوارديولا

قرعة محتدمة لربع نهائي الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم، الجمعة، عن قرعة نارية للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2022/2023.

وتتميز القرعة التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية، بعدم وجود أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة الآخر حتى لو كان من نفس البلد عكس الأدوار السابقة.

وجاءت القرعة كالتالي :

ريال مدريد وتشيلسي

بنفيكا وإنتر

مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

ميلان ونابولي

وأما بالنسبة لنصف النهائي، فيلعب الفائز من ريال مدريد وتشيلسي أمام المنتصر من بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، بينما تلوح منافسة إيطالية خالصة في الأفق على الجانب الآخر.

من المنتظر أن تكون مباريات الذهاب لدور ربع النهائي يومي 11 و12 أبريل، على أن تكون مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

على أن يكون ذهاب نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، والإياب يومي 16-17 مايو.

وستكون المباراة النهائية يوم 10 يونيو 2023 على ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية.