قرعة دوري الأبطال | مانشستر يونايتد يصطدم بالكابوس وفخ إيطالي لريال مدريد

نتائج قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا

أقيمت مساء اليوم الخميس، في إمارة موناكو الفرنسية، قرعة دور "المجموعات" من مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

مانشستر سيتي الإنجليزي يدخل دوري أبطال أوروبا 2023-24، حاملًا للقب "النسخة الأخيرة"، والذي توّج بها بعد الفوز على إنتر الإيطالي (1-0)، في المباراة النهائية التي استضافها ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.

قرعة النسخة الحالية أسفرت عن بعض المجموعات "المميتة"؛ أبرزها "الأولى" التي تضم عملاقي ألمانيا وإنجلترا بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، بالإضافة إلى "الثالثة" التي تجمع ريال مدريد الإسباني مع بطل إيطاليا نابولي، و"السادسة" بقيادة باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وجاءت قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ على النحو التالي..

- المجموعة الأولى: بايرن ميونخ الألماني - مانشستر يونايتد الإنجليزي - كوبنهاجن الدنماركي - جلطة سراي التركي.

- المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني - آرسنال الإنجليزي - آيندهوفن الهولندي - لانس الفرنسي.

- المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي - ريال مدريد الإسباني - سبورتنج براجا البرتغالي - يونيون برلين الألماني.

- المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي - إنتر الإيطالي - سالزبورج النمساوي - ريال سوسييداد الإسباني.

- المجموعة الخامسة: فينورد الهولندي - أتلتيكو مدريد الإسباني - لاتسيو الإيطالي - سيلتك الاسكتلندي.

- المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان الفرنسي - بوروسيا دورتموند الألماني - ميلانو الإيطالي - نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

- المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - لايبزيج الألماني - النجم الأحمر الصربي - يونج بويز السويسري.

- المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني - بورتو البرتغالي - شاختار دونتسيك الأوكراني - رويال أنتويرب البلجيكي.

الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، تنطلق يوم التاسع عشر من سبتمبر 2023، بإقامة ثماني مباريات، على أن تقام بقية اللقاءات، في العشرين من نفس الشهر.

جدير بالذكر أن مباريات دور المجموعات بالبطولة الأوروبية الأعرق، ستستمر حتى ديسمبر 2023، وبالتحديد يوم 13 من الشهر، والذي سيفسر عن تأهل 16 فريقًا إلى ثمن النهائي.