إعادة للنهائي الماضي وقمة بين ريال مدريد وليفربول في قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مواجهات نارية بربع النهائي

أُقيمت مساء الجمعة قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن مواجهات ساخنة بين كبار القارة العجوز.

وتأهل لهذا الدور ريال مدريد، بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، باريس سان جيرمان، تشيلسي، مانشستر سيتي، ليفربول، وبورتو.

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وأسفرت القرعة عن مواجهة مانشستر سيتي مع بوروسيا دورتموند، وبورتو أمام تشيلسي، بينما يقابل حامل اللقب بايرن ميونخ نظيره باريس سان جيرمان.

وستكون المواجهة الأخيرة بين ريال مدريد صاحب الرقم القياسي من التتويج بالبطولة وليفربول المتعثر محلياً وطامح في التتويج الأوروبي لإنقاذ موسمه.

وأسفرت قرعة نصف النهائي عن أن الفائز بين بايرن وبي إس جي سيواجه الفائز من مانشستر سيتي ودورتموند، بينما يلعب الفائز من ريال مدريد وليفربول أمام الفائز من بورتو وتشيلسي.

من المنتظر أن تكون مباريات الذهاب لدور ربع النهائي يومي 6 و7 أبريل، على أن تكون مباريات العودة يومي 13 و14 من الشهر ذاته.

على أن يكون ذهاب نصف النهائي يومي 27 و28 من أبريل، والإياب يومي 4 و5 مايو.

وستكون المباراة النهائية يوم السبت 29 مايو على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول بتركيا.