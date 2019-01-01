قرعة دوري أبطال أوروبا | الكل يحلم بالمجموعة السادسة ويخشى السابعة

أبرز الأرقام قبل قرعة دوري أبطال أوروبا

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

تُجري مساء اليوم، الخميس، قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا كما يتم توزيع جوائز الأفضل في القارة العجوز.

ليفربول حقق بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ليقضي على سطوة الفرق الإسبانية التي دامت 5 سنوات.

وقبل انطلاق القرعة نستعرض أبرز الأرقام التي شهدها دور المجموعات خلال السنوات الأخيرة.

منذ الشكل الحالي لمجموعات دوري أبطال أوروبا والتي بدأت من موسم 2003-2004 فإن 6 فرق من أصل 16 حققت البطولة وكانت في المجموعة الخامسة بنسبة 38%.

على النقيض، فإن المجموعة السادسة هي الوحيدة التي لم تشهد أي بطل خلال الـ 16 نسخة الماضية، حتى أنّ ريال مدريد تواجد فيها العام الماضي وخرج من ثمن النهائي.

وبتحقيقه التشامبيونزليج مع ليفربول الموسم الماضي، أصبح يورجن كلوب ثاني ألماني يفوز باللقب خارج بلاده بعد يوب هاينكس الذي فاز بالبطولة رفقة ريال مدريد في 1998.

ويحاول الريدز أن يكون أول فريق إنجليزي يصل إلى 3 نهائيات في دوري أبطال أوروبا بالنسخة الحديثة على التوالي، ولكنّه لن يكون الأول في المطلق لأن ريال مدريد فعلها في 2016 و2017 و2018.

🏆ذات الأذنين تطل علينا بنسخة جديدة تحمل في طيّاتها الكثير والكثير من المتعة والإثارة 🔥 pic.twitter.com/7A810M4oeh — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 29, 2019

الموسم الماضي شهد رابع أعلى معدل تهديفي في تاريخ البطولة بواقع 2.93 هدفًا في كل لقاء، ولكن سُجل 275 هدفًا فقط في دور المجموعات وهو الرقم الأسوأ منذ موسم 2011-2012 بواقع 254 هدفًا.

ونجح ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، في إيقاف سلسلة فوز كريستيانو رونالدو بهداف دوري أبطال أوروبا والتي استمرت منذ موسم 2012-2013 حتى الموسم الماضي.

ومن المفارقات الغريبة أنّه في موسمي 2011-2012 و2014-2015 خرج ريال مدريد منتصرًا في جميع مباريات دور المجموعات وهو ما حققه ميلان في 1992-1993 وباريس سان جيرمان في 1994-1995 وسبارتك موسكو في 1995-1996 وجميعهم لم يحققوا اللقب في النهاية.