قرار نهائي يغتال أحلام برشلونة في استعادة عقد ميسي التاريخي

مزاد علني يحدد مصير وثيقة ميلاد أسطورة البلوجرانا

عرضت شركة " بونهامز" البريطانية، المنديل الذي يحمل أول عقد غير رسمي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة، أمام وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يتم طرح "المنديل" للبيع في مزاد علني ضخم، خلال الفترة من 18 إلى 27 مارس الجاري، حيث يتوقع أن يتراوح سعره بين 300 ألف إلى 500 ألف جنيه إسترليني.

وكان "المنديل" بمثابة أول عقد لميسي مع برشلونة، حيث كان وكيل أعماله وقتها هوراسيو جاجيولي، قد حصل على عقد من إدارة برشلونة على منديل عن طريق الأرجنتيني كارلس ريكساتش الذي كان السكرتير الفني لبرشلونة وقتها، وذلك لعدم توفر أوراق أمام الثنائي في ذلك الوقت.

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وجاء نص العقد المدون على المنديل، كالتالي: "في برشلونة، يوم 14 ديسمبر 2000 وبحضور السادة مينجويلا وهوراسيو، يتعهد كارليس ريكساتش، المدير الرياضي لنادي برشلونة، تحت مسؤوليته ورغم أي رأي مخالف، بالتعاقد مع اللاعب ليونيل ميسي".

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن العقد الذي كان بمثابة رمز لنادي برشلونة، وتمنى الحصول عليه من وكيل ميسي السابق، عرض اليوم أمام وسائل الإعلام في أمريكا وبات نهائيًا طرحه للبيع، لتضيع كل طموحات جماهير البارسا بالحفاظ عليه في متحف النادي.

يذكر أن ميسي، أسطورة برشلونة وهدافه التاريخي رحل عن كامب نو في صيف 2021 لينتقل إلى باريس سان جيرمان ويقضي موسمين هناك، قبل أن ينضم إلى إنتر ميامي الأمريكي في الصيف الماضي.