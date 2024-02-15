قرار نهائي بخصوص صلاح .. برشلونة يضع خطة "إنجليزية" لتقوية هجومه!

خيارات من الدوري الإنجليزي وجناح آخر من إيطاليا

جعل نادي برشلونة الإسباني مركز الجناح على رأس أولوياته لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الأمر نابع من الخسارة الضخمة التي تعرض لها النادي الكتالوني برحيل عثمان ديمبيلي الصيف الماضي لباريس سان جيرمان، وعدم التمكن من استعادة ليونيل ميسي، مما ترك الفريق بلا حلول فردية مناسبة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قالت إن إدارة برشلونة تخطط لبناء الفريق على خطة 4/3/3، ولهذا السبب هناك حاجة إلى جناح يلعب على الجانب الأيسر بالتحديد ويمكنه المراوغة ومباغتة المنافسين في مناطق الخطورة، مع الاستمتاع بنزعة تهديفية أكثر من اللاعبين الحاليين في النادي مثل فيران توريس ورافينيا ولامين يامال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن إدارة النادي تحب بعض اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح، ولكن فكرة التعاقد معه تبدو مستحيلة بسبب تكلفته والأزمة الحالية مع قواعد اللعب المالي النظيف.

ولذلك قرر النادي توجيه أنظاره نحو جابرييل مارتينيلي جناح آرسنال، وخفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي وكارو ميتوما جناح برايتون.

وإذا لم تكن هناك الأموال الكافية لأي من هذه الصفقات، سيدرس النادي إمكانية عودة أنسو فاتي من برايتون ومنحه فرصة جديدة.