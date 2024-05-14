قرار نهائي من اليويفا .. ريال مدريد يحتفظ بتميمة حظه في نهائي دوري الأبطال!

الملكي يظهر بشكله المعتاد في ويمبلي

استطاع ريال مدريد أن يحتفظ بتميمة حظه، قبل مواجهة بوروسيا دورتموند المرتقبة في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويصطدم العملاق الإسباني ريال مدريد بنظيره بوروسيا دورتموند الألماني، يوم 1 يونيو المقبل على ملعب "ويمبلي" في لندن، بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن كلا الفريقين سيرتديان أطقمهما الأولى في هذه المباراة، حيث يظهر بوروسيا دورتموند، بالقميص الأصفر الكلاسيكي والشورت الأسود، بينما يرتدي حارسه الزي البرتقالي بالكامل.

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وأشار إلى أن ريال مدريد، رغم أنه تم تعيينه كفريق ضيف في النهائي الأوروبي، سيرتدي القميص الأبيض والسروال الأبيض أيضًا، بينما يرتدي حارسه الطاقم الأخضر بالكامل.

ولعب ريال مدريد، الذي يملك 14 لقبًا في دوري الأبطال، مباراتين نهائيتين فقط بالقميص الثاني، حيث ظهر (ضد فالنسيا في عام 2000، باللون الأسود، وضد يوفنتوس في 2017، باللون البنفسجي)، وفي كل منهما خرج منتصرًا.

يذكر أن ريال مدريد تأهل إلى نهائي دوري الأبطال سيناريو درامي بعد فوزه على بايرن ميونخ (4-3) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل بوروسيا دورتموند إلى نفس الدور على حساب باريس سان جيرمان بنتيجة (2-0).