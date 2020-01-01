قرار نهائي بخوض مباريات الدوري الإنجليزي على ملاعب الفرق

تقارير تؤكد موافقة الشرطة على التأمين في ملاعب الفرق الاعتيادية لو كانت الأندية تستطيع تحمل تكلفة ذلك.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن الشرطة قد أخبرت الأندية بموافقتها على تأمين مباريات الدوري الإنجليزي المتبقية لهذا الموسم في ملاعبهم.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن الشرطة لا تمانع تأمين الفرق في ملاعبها بدلًا من اللعب على ملاعب محايدة كما تم الاقتراح بالأمس.

ووضعت الشرطة عددًا من القواعد التي يجب اتباعها حال تم استئناف الدوري الإنجليزي على ملاعب الفرق المشاركة، كان في مقدمتها منع الجماهير بشكل تام من التواجد.

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وأبدت الشرطة تفهمها لرغبة الأندية اللعب على ملاعبهم المحدد قبل انطلاق البطولة بالفعل، لكنها طالبتهم بتحمل تكلفة إبعاد الجماهير عن الملاعب.

وكانت الساعات الماضية كانت قد شهدت الكثير من التطورات التي نبأت بإمكانية عودة الدوري الإنجليزي في مطلع الشهر القادم.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نجوم فرق البطولة قد قرروا رفض فكرة العودة للتدريبات وإعادة المباريات في الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويبتعد عنهم ليفربول في الصدارة بفارق 25 نقطة.