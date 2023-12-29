فرمان بيريز يدمر أحلام البرازيل

أعلن ريال مدريد، تجديد عقد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ليستمر على رأس القيادة الفنية للفريق الملكي حتى عام 2026.

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا، قال خلاله: "اتفق نادي ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي على تمديد عقده حتى 30 يونيو 2026، فى مواسمه الخمسة كمدرب لريال مدريد، فاز بـ 10 ألقاب: 2 دوري أبطال أوروبا، 2 كأس العالم للأندية، 2 كأس السوبر الأوروبي، 1 الدوري، 2 كأس الملك و1 كأس السوبر الإسباني".

وتابع البيان، "كارلو أنشيلوتي هو المدرب الوحيد الذي فاز بـ 4 كؤوس أوروبية والمدرب الذي حقق أكبر عدد من الانتصارات في تاريخ هذه المسابقة (118)، كما أنه أول مدرب يفوز بالبطولات الأوروبية الخمس الكبرى (إيطاليا، إنجلترا، فرنسا وألمانيا وأسبانيا)".

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كانت شبكة "ريليفو" الإسبانية، قد أكدت أن فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يفكر في منح أنشيلوتي وطاقمه التدريبي عقدًا لمدة عامين، حيث يراهن على الجيل الحالي الذي يبنيه المدرب الإيطالي بقيادة بيلينجهام مع التعزيزات المرتقبة في الصيف لإعادة هيبة الملكي في أوروبا.

وأوضحت أن الأحداث الأخيرة داخل الاتحاد البرازيلي، والتي عصفت برئيسه إيدنالدو رودريجيز من منصبه، بالإضافة إلى التفاهم بين أنشيلوتي وبيريز، يجعلان فكرة رحيل المدرب الإيطالي للعمل في البرازيل مستبعدة على المدى القريب.

وتحسنت نتائج ريال مدريد بشكل كبير في الموسم الحالي، حيث ينهى العام الجاري في صدارة الليجا بفارق الأهداف عن جيرونا، كما تأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة في المجموعات.