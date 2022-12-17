قرار من المحكمة الرياضية يُنقذ النصر والأهلي والشباب في يناير

القضايا الخارجية للأندية السعودية مصدر إزعاج كبير

Shahid

تنتظر الأندية السعودية فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير القادم لدعم صفوفها جيدًا، باستثناء الهلال والاتحاد الممنوعان عن القيد بقرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

الاتحاد لن يستطيع قيد لاعبين جدد ليس فقط بسبب قرار إيقافه عن ذلك على خلفية قضية النصر ضده ومهاجمه عبد الرزاق حمدالله، بل لأنه مطالب بتسديد 71 مليون ريال سعودي تقريبًا هي حصيلة أحكام صدر بها قرارات نهائية من فيفا والمحكمة الرياضية الدولية.

القانوني أحمد الشيخي أوضح أن الإدارة الاتحادية ليست في عجلة من أمرها لتسديد تلك الديون نظرًا لأن فعل ذلك لن يلغي قرار المنع المفروض محليًا.

الشيخي أوضح كذلك أن المحكمة الرياضية الدولية قررت تأجيل العديد من القضايا الخاصة بأندية النصر والأهلي والشباب، وعلى رأسها شكوى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ضد ناديه السابق "النصر".

قرار "كاس" مثل حبل إنقاذ للأندية الثلاثة حيث خفض المبالغ المطالب بتسديدها من جانبهم من 140 مليون ريال سعودي إلى 51 تقريبًا، وسداد هذا المبلغ فقط ما يسمح لهم بتسجيل لاعبين جدد في يناير.

Shahid