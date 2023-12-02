قرار مفاجئ من الهلال بشأن مورينيو .. والأهلي يتحرك!

تعرف على موقف الهلال والأهلي من جوزيه مورينيو

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مازالت الأخبار التي تربط المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالتدريب في دوري روشن السعودي مستمرة، بعد إعلانه عن أنه سيأتي للتدريب في السعودية من قبل.

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وكان مورينيو قد أعلن خلال تصريحات تلفزيونية برتغالية، عن أنه سيذهب للتدريب في دوري روشن السعودي، ولكنه لم يحدد موعد. "اقرأ التفاصيل"

وكشف الإعلامي رودي جاليتي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن نادي الهلال سحب عرضه الذي قدمه إلى مورينيو من أجل تدريبه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف جاليتي أن الهلال تراجع عن فكرة التعاقد مع مورينيو، بفضل النتائج الجيدة التي يحققها مع الفريق تحت قيادة البرتغالي جورج جيسوس، الأمر الذي جعل الإدارة تُريد استمراره.

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واختتم جاليتي تغريدته مؤكدًا على أن العرض الوحيد المقدم إلى مورينيو من الدوري السعودي هو من النادي الأهلي، الذي يُريد التعاقد معه.

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