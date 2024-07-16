قرار مفاجئ من الأهلي بشأن اللاعبين السعوديين

النادي بدأ الاستعداد للموسم الجديد

اتخذت إدارة الأهلي وتحديدًا الويلزي لي كونجرتون، المدير الرياضي للنادي، قرارًا مفاجئًا بشأن التعاقد مع اللاعبين السعوديين خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

الأهلي لم يضم أي لاعب حتى الآن هذا الصيف، سواء أجنبي أو سعودي، وهو على أعتاب التخلص من جناحه الفرنسي آلان سان ماكسيمين بانتقاله بالإعارة لموسم واحد إلى فنربخشة التركي.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن كونجرتون اتخذ قرارًا بتقليص مساحة اهتمام ناديه بالتعاقدات المحلية حاليًا، حيث يرى أن الأولوية الآن لدراسة وضع الفريق وإبعاد بعض اللاعبين المحليين عن صفوفه تماشيًا مع قرار تقليص القائمة من 30 إلى 25 لاعبًا.

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وأضافت الصحيفة أن المسؤول الأهلاوي سيجلس مع المدرب ماتياس يايسله خلال تواجدهم في النمسا لدراسة مستقبل اللاعبين السعوديين في الفريق تمهيدًا لحسم مصيرهم والتخلص من بعضهم لإفساح المجال لقدوم آخرين جدد.

يُشار إلى أن الأهلي سافر إلى النمسا يوم أمس ليبدأ معسكره الخارجي الإعدادي للموسم الجديد، والذي من المقرر أن يمتد حتى السادس من أغسطس القادم ويتخلله 5 مباريات ودية.