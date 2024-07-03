قرار مفاجئ من بيلينجهام وبراهيم دياز قبل موسم ريال مدريد الناري!

الجهاز الطبي يقف على موقف الثنائي

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة غير متوقعة بشأن موقف ثنائي ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلينجهام والمغربي براهيم دياز.

ويعاني الثنائي من إصابة بخلع في الكتف، وكان من المنتظر أن يخضع بيلينجهام في نهاية اليورو لعملية جراحية، وكذلك دياز لإنهاء آلامهما.

وفي هذا السياق، أكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن عدة مصادر داخل النادي التي استشارتها الصحيفة، نفت خضوع بيلينجهام أو دياز لعملية جراحية.

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وأشارت المصادر الطبية داخل ريال مدريد، إلى أن بيلينجهام ودياز لا يريدان إجراء هذه الجراحة "في ضوء ما اتفقوا عليه مع الأطباء، وكلاهما سيستمر في اللعب بحماية للكتف من أجل تجنب تفاقم هذه الإصابة".

وأوضحت "آس"، أن بيلينجهام لديه برنامج مختلف عن دياز، حيث يذهب الدولي الإنجليزي في إجازة بعد انتهاء منافسات يورو 2024، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد ويستعد لجولة الولايات المتحدة الصيفية.

وأضافت: "براهيم سيذهب إلى فالديبيباس (مدينة ريال مدريد الرياضية) يوم 15 يوليو الجاري، لإجراء الفحوصات الطبية الأولى ومن ثم وضع نفسه تحت تصرف الطبيب أنطونيو بينتوس".

يذكر أن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، سيكون في حاجة لجميع لاعبي الفريق الملكي خلال الموسم المقبل، نظرًا لمشاركته في 7 بطولات مختلفة (الدوري، كأس الملك، السوبر الإسباني، كأس العالم للأندية، كأس الإنتركونتيننتال، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي).