قرار مفاجئ من النصر ضد مينيزيس

هل تقرر إدارة النصر إقالة المدرب البرازيلي؟

يبدو أن المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، المدير الفني لفريق نادي النصر، قد يرحل عن النادي خلال الفترة القليلة المقبلة، بعدما أبدت الإدارة والجماهير غضبها من المدرب، بسبب ما حدث في مباراة الفريق الأخيرة أمام الفيصلي.

النصر كان متقدمًا بهدف دون رد، ليعود الفيصلي ويتمكن من تسجيل هدفين، ويحقق انتصارًا غاليًا على العالمي، في مباراة الجولة الثانية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يدرس إقالة مانو مينيزس:

وأشارت صحيفة "الوطن" السعودية، إلى أن إدارة النصر تدرس التخلي عن مدرب الفريق مانو مينيزيس، وذلك بعد الغضب العارم الذي تسبب فيه عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام الفيصلي.

إدارة النصر حددت فترة التوقف القادمة، عقب مباراة التعاون المقرر لها يوم الخميس القادم، من أجل تحديد موقفها من المدرب البرازيلي سواء بإقالته أو استمراره.

من سيكون بديلًا لمينيزيس في نادي النصر؟

وفي نفس السياق، بدأت إدارة النصر في دراسة ملفات العديد من المدربين من أجل الاتفاق مع أحدهم لتدريب فريق النصر، حال إقالة المدرب البرازيلي مانو مينيزيس.

ويعد المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني الحالي لنادي العين الإماراتي، هو أبرز الأسماء المطروحة على طاولة إدارة النصر، حيث يمتلك فرصة كبيرة لقيادة العالمي حال رحيل مينيزيس.

بيدرو إيمانويل كان مدربًا لفريق التعاون، حيث استطاع قيادته لتحقيق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2018، كما قاد الفريق لتحقيق المركز الثالث بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين.

كيف لعبت الجماهير دورًا في اهتزاز الثقة بين مينيزيس وإدارة النصر؟

عقب مباراة الفيصلي، أبدت جماهير النصر غضبها الشديد من المدرب البرازيلي مينيزس، حيث طالبت بقوة رحيله، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "تويتر"، وأطلقت عبره هاشتاج "إقالة مانو مطلب" والذي أصبح الأكثر تداولًا.

ومن جانبها أبدت إدارة النصر غضبها هي الأخرى من خسارة الفريق أمام الفيصلي، خاصة بعد التدعيمات الكبيرة التي قامت بها الإدارة، بضم لاعبين مميزين للغاية لصفوف الفريق، لتهتز الثقة بين المدرب والإدارة.

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لماذا تريد إدارة النصر إقالة مينيزس؟

ويعد طموح إدارة النصر في التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا هو أكبر الأسباب وراء رغبة النادي في إقالة مينيزس، حيث سيلعب الفريق مباراته في دور الـ16 أمام فريق تركتور سازي الإيراني خلال شهر أكتوبر القادم.

إدارة النصر تدرس إقالة مينيزيس بعد مباراة التعاون، بهدف التعاقد مع مدرب يقود الفريق خلال فترة الإعداد لدوري أبطال آسيا، والتي تبلغ 18 يومًا، للتعرف بشكل كبير على الفريق قبل تلك البطولة.

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