قرار لونين يُجبر ريال مدريد على "الخيار الآمن" في حراسة المرمى!

النادي لا يريد إنفاق الكثير من الأموال

يدرس نادي ريال مدريد الإسباني إمكانية تمديد إعارة الحارس كيبا أريزابالاجا من تشيلسي، في حالة رحيل الأوكراني أندريه لونين عن صفوف الفريق هذا الصيف.

الأمور تبدو واضحة لدى المدرب كارلو أنشيلوتي، بأن تيبو كورتوا سيعود إلى مركزه الأساسي الموسم القادم، مما قد يدفع لونين إلى مغادرة النادي بحثًا عن فرصة اللعب كأساسي، بعد تألقه الموسم الماضي وسده للعجز الذي حدث بعد إصابة كورتوا بقطع في الرباط الصليبي.

شبكة "ريليفو" قالت إن ريال سبق أن اتفق على التجديد للونين حتى عام 2029، إلا أن التوقيع لم يتم بعد، وسط شكوك حول بحث اللاعب عن عروض أفضل للعب بصفة أساسية، وأنباء عن توتر علاقته بكورتوا، مما يُصعب من فكرة تواجدهما معًا.

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وأشارت إلى أن إدارة النادي قد تضطر في النهاية إلى بيع الدولي الأوكراني، مع تمديد إعارة كيبا لموسم آخر، باعتباره الخيار المنطقي للعب دور الحارس الثاني.

كيبا فشل في إثبات نفسه وأصبح الحارس الثالث بعد عودة كورتوا الموسم الماضي، لكن دوره القيادي ومساعدته للونين بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، جعل النادي يفكر في الاحتفاظ به.

سبب آخر يدفع ريال بالتمسك بالحارس الإسباني، وهو عدم الرغبة في إنفاق الكثير من الأموال على مركز حراسة المرمى، وتوفيرها على مراكز أخرى تمثل أولوية أكبر، كما أن كيبا يتمتع بشعبية هائلة بين اللاعبين والجهاز الفني ويعرف ريال مدريد جيدًا.

ويبقى هذا الخيار كخطة بديلة في كل الأحوال، لأن الأولوية هنا لأندريه لونين، الذي أثير مؤخرًا أنه قرر الاعتماد على الوكيل البرتغالي جورج مينديش للتفاوض على شروط أفضل للبقاء مع ريال مدريد.

ويأتي ذلك بعد ارتباطه مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد، لحراسة عرين الفريق الإسباني خلفًا ليان أوبلاك الذي أصبح على وشك الرحيل هذا الصيف.