قرار "غريب" يصدم الهلال والنصر في دوري روشن السعودي

تم اتخاذ القرار قبل 24 ساعة من النهائي العربي الكبير

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وجّهت لجنة المسابقات بالرابطة السعودية المحترفة، صدمة من العيار الثقيل، إلى ناديي الهلال والنصر، قبل انطلاق مشواريهما في مسابقة الدوري، بالموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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وقبل انطلاق مشواريهما في الدوري.. يلتقي الهلال والنصر، في السادسة من مساء غدٍ السبت، بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي تستضيفها السعودية على أراضيها.

في هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، رفض "المسابقات"، تأجيل مباراتي الهلال والنصر، أمام أبها والاتفاق على التوالي، في الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وأشارت الصحيفة، إلى تقديم الزعيم والعالمي، طلب إلى اللجنة، خلال الساعات الماضية؛ من أجل تأجيل مباراتيهما أمام أبها والاتفاق، من يوم الإثنين القادم، إلى موعد آخر؛ بسبب انشغاليهما بنهائي كأس الملك سلمان.

وكشفت عن أن الرد وصل إلى الهلال والنصر، مساء اليوم الجمعة؛ برفض هذا الطلب، وتثبيت موعد مباراتي أبها والاتفاق، يوم الإثنين، دون أي تأجيل أو تغيير.

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