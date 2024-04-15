قرار غريب من أنشيلوتي قبل مواجهة مانشستر سيتي

أنشيلوتي يستعد لمانشستر سيتي بقرار غريب...

أنهى ريال مدريد، استعداده للمباراة المرتقبة أمام مانشستر سيتي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وقرر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للميرينجي قرارًا غريبًا قبل اللقاء.

وسيلعب ريال مدريد، أمام مانشستر سيتي، مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن بعد نهاية مران ريال مدريد اليوم، قرر أنشيلوتي اصطحاب كافة لاعبي الفريق، ضمن بعثة الفريق التي ستسافر إلى إنجلترا، للمباراة المرتقبة.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، إلى أن بعثة ريال مدريد، شملت كافة اللاعبين بما فيهم أوريلين تشواميني، الموقوف، فقط مكث الثنائي المصاب دافيد ألابا، وتيبو كورتوا في مدريد ولم يسافرا.

وأفادت الصحيفة إلى أن المدرب الإسباني، لن يجرى تغييرات كبيرة في التشكيل عن مباراة الذهاب، سيعتمد فقط على ناتشو في مركز قلب الدفاع، بدلًا من تشواميني.