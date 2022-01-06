قرار صارم من برشلونة تجاه ديمبيلي في حال رفضه تجديد العقد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة برشلونة، ستتخذ قرارًا صارمًا، تجاه عثمان ديمبيلي، لاعب الفريق في حال رفضه تجديد عقده مع البلوجرانا.

وينتهي عقد اللاعب الفرنسي، مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لصيغة لتجديد العقد، وسط مطالبات من وكيل اللاعب بزيادة راتب موكله.

ومن جانبها تعمل إدارة برشلونة، على حسم ملف تجديد اللاعب صاحب الـ 24 عامًا، بأسرع وقت ممكن، قبل أن يرحل عن الفريق بالمجان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة طلبت من اللاعب حسم موقفه من تجديد العقد في أسرع وقت، وإلا ستضطر لعرضه إلى البيع خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتريد إدارة الفريق الكتالوني، الحصول على أكبر استفادة مادية ممكنة من بيع ديمبيلي، في حال عدم موافقته على تجديد العرض، بدلًا من أن يرحل عن الفريق بالمجان بعد عدة أشهر.

وأضاف التقرير، أن إدارة البلوجرانا، في حال فشلها في بيع اللاعب أو تجديد عقده، تجميده ومنعه من المشاركة مع الفريق عقب نهاية فترة الانتقالات الحالية.

جدير بالذكر أن ديمبيلي شارك مع برشلونة في هذا الموسم في تسع مباريات بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل هدفًا وصنع اثنين، كما غاب عن الكثير من المباريات بسبب الإصابة.