قرار صارم ضد أندية الصندوق .. مانشيني يهدد استقرار الأربعة الكبار

المنتخب السعودي يضم عديد النجوم من رباعي صندوق الاستثمار

بات استمرار نجوم المنتخب السعودي في الأربعة الكبار لدوري روشن السعودي مهددًا بقوة ومحل شك كبير، خاصة بعد تأييد روبيرتو مانشيني المدير الفني للأخضر لاقتراح بنقلهم من أنديتهم لأخرى تُوفر لهم فرصة اللعب باستمرار.

الأخضر يضم العديد من النجوم المتواجدين في أندية صندوق الاستثمار، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، ولا يلعبون كثيرًا لتفضيل الأجانب الـ8 الموجودين في كل نادٍ عليهم في التشكيل الأساسي، وقد خلق ذلك مشكلة للمدرب الإيطالي يسعى جديًا لحلها.

رابطة دوري المحترفين السعودي اجتمعت مع مدربي أندية دوري روشن اليوم الأحد بحضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وقد ناقشت عديد النقاط واستمعت لاقتراحات المدربين.

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سلافن بيليتش المدير الفني للفتح تقدم باقتراح بشأن اللاعبين الدوليين السعوديين في الأربعة الكبار، إذ اقترح نقل من لا يلعب منهم باستمرار إلى الأندية الأخرى التي تُوفر لهم فرصة التواجد على أرض الملعب بانتظام، مما يخدم مصالحهم ومصلحة المنتخب السعودي، وقد وجد ذلك الاقتراح تأييد ودعم مانشيني، حسبما أشارت صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

يُشار إلى أن ستيفن جيرارد المدير الفني للاتفاق طلب من إدارة ناديه ضم عدد من اللاعبين المحليين الدوليين خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، وقد أكد مصدر مسؤول في إدارة النادي تحركهم في ذلك الاتجاه بالفعل.