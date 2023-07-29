قرار صادم من ماريجا يتسبب في أزمة للهلال!

هل ينجح الهلال في التوصل إلى حل يُنهي به عقد ماريجا؟

GOAL

يبدو أن مسألة خروج النجم المالي موسى ماريجا من نادي الهلال لن تكون بالسهولة المتوقعة، بعدما أصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف الفريق الأزرق خلال الفترة الحالية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

الهلال أجرى عملية إحلال وتجديد كبيرة في صفوفه خاصة على مستوى اللاعبين الأجانب، بعدما تم التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز والسنغالي خاليدو كوليبالي، والصربي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرازيلي مالكوم.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وأشار موقع "الميدان الرياضي" التابع لصحيفة "اليوم" إلى أن ماريجا رفض خلال الأيام الماضية فسخ عقده مقابل تسوية مالية طرحتها عليه إدارة الهلال.

وأصر النجم المالي على الحصول على قيمة عقده كاملة، من أجل الموافقة على فسخ تعاقده والتوقيع على مخالصة مالية والرحيل عن الفريق.

وينتهي عقد ماريجا مع الهلال في صيف 2024، حيث يعد مستهدفًا من بعض الأندية، أبرزها الأهلي والشباب السعوديان، والريان القطري.

GOAL