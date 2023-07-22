قرار شجاع من إنريكي .. المدرب يقف أمام إدارة باريس من أجل مبابي!

المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان لديه شخصية قوية!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان قد اتخذ قرارًا شجعًا للغاية بشأن لاعبه كيليان مبابي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ريليفو"، والذي أكد أن إنريكي لن يخضع للضغوطات التي توضع عليه من قبل إدارة باريس سان جيرمان لاستبعاد النجم الفرنسي.

وأوضح الموقع أن إنريكي أوضح لإدارة باريس سان جيرمان أنه سيدير الفريق بطريقته، وأنه غير مستعد للاستماع لأوامرهم بشأن موقفهم من مبابي.

وكذلك أكدت أن لويس إنريكي سيعتمد على اللاعب بشكل أساسي لو استمر في صفوف النادي الباريسي هذا الموسم دون تجديد تعاقده، على عكس ما تريد الإدارة.

وأكدت "سكاي سبورت" اليوم أن نادي باريس سيقوم بتجميد اللاعب في الموسم الجديد لو لم يجدد تعاقده أو يرحل في الصيف الجاري.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن عن قائمته المسافرة إلى اليابان لخوض أربع مباريات ودية تحضيرية للموسم الجديد، وخلت من وجود مبابي الذي أثار الكثير من الجدل مؤخرًا.

جدير بالذكر أن مبابي كان قد أعلن عن رغبته بعدم تفعيل بند تمديد عقده لمدة عام إضافي في باريس سان جيرمان بحلول نهاية الموسم الجاري، وأكدت تقارير عديدة قربه من ريال مدريد.