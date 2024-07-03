"قرار ساوثجيت أزعجني كثيرًا" .. مهاجم إنجلترا يكشف كواليس أزمة مباراة سلوفاكيا

"عندما أحصل على الفرصة سأستغلها"

اعترف إيفان توني، مهاجم منتخب إنجلترا، بأنه كان منزعجًا بسبب قلة الدقائق التي يشارك خلالها في أمم أوروبا، لكنه تعهد بالاستفادة من كل دقيقة لخدمة منتخب بلاده.

وكان جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، قد أكد في تصريحاته عقب مباراة سلوفاكيا أن "إيفان توني شعر بالاشمئزاز الشديد حينما شارك قبل دقيقة وحيدة على نهاية المباراة. أعتقد أننا تصالحنا الآن".

وبعد تجاوزه عقبة سلوفاكيا بسيناريو درامي (2-1)، يخوض منتخب إنجلترا اختبارًا صعبًا عندما يواجه سويسرا، السبت المقبل في ربع نهائي بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال توني في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "كنت غاضبًا لحظة نزولي أمام سلوفاكيا، يكون الأمر صعبًا دائمًا خصوصًا مع أنديتنا، لأننا نلعب أسبوعًا بعد أسبوع. لقد كنت في مثل هذا الموقف من قبل وعندما أحصل على الفرصة سأستغلها".

وأضاف: "نعم، كنت منزعجًا من عدم اللعب لوقت كافٍ، لكن كان لا يزال هناك 30 دقيقة متبقية من عمر المباراة عندما دخلت (الشوطين الإضافيين). كان علي الخروج من هذا الإطار الذهني والتركيز".

وتابع مهاجم الأسود الثلاثة: "جميع اللاعبين يجب أن يكونوا مستعدين للنزول إلى الملعب والقيام بعملهم. طوال بطولة مثل اليورو تحتاج دائمًا إلى أكثر من 11 لاعبًا للفوز بها".