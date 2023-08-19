"قرار رونالدو ساعدني" .. نيمار يكشف دور نجم النصر في انضمامه للهلال السعودي

نيمار يبرز دور رونالدو في انضمامه للدوري السعودي

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أكد النجم البرازيلي نيمار جونيور، المنتقل حديثًا لصفوف فريق الهلال السعودي على أهمية دور كريستيانو رونالدو، في فتح الطريق لانضمام النجوم للدوري السعودي.

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وكان رونالدو، قد انتقل لصفوف فريق النصر السعودي الموسم الماضي، في صفقة انتقال حر بعدما فسخ عقده مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وشهد هذا الصيف ملاحقة العديد من النجوم للنجم البرتغالي في الدوري السعودي.

وقال نيمار في تصريحات للقناة الخاصة بنادي الهلال: "أنا هنا لمساعدة الدوري السعودي على النمو أكثر وأكثر إنهم تغيروا بالفعل كثيرًا لقد تعاقدوا مع نجوم كثيرين، الدوري سيكون تنافسيًا للغاية".

وتابع: "أعتقد أن التنافسية مهمة ولهذا السبب انضممت إلى هذا الدوري إنه تحدي جديد ومختلف للغاية".

وأضاف: "أعتقد أن كريستيانو رونالدو بدأ كل هذا ووصفه الجميع بأنه "مجنون" واليوم ترى الدوري أقوي أكثر وأكثر".

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واختتم تصريحاته قائلًا: "إنه لأمر مثير أن تلتقي بلاعبين ذوي جودة عالية في الفرق الأخرى هذا يحفزك على اللعب بشكل أفضل، عندما تواجه رونالدو وبنزيما وفيرمينو، أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى هذا الدوري وستكون مواجهتهم رائعة ".

وانضم النجم البرازيلي إلى الهلال السعودي لمدة موسمين بقيمة مالية ضخمة وصلت إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا، وسيتم تقديمه بعد قليل في حفل ضخم.

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