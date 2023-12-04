قرار رسمي غريب قبل مواجهة الهلال والطائي .. والجمهور يرد: "فلت النصر!"

الجمهور يعترض ويهدد بالمقاطعة..

SHAHID

اتخذت إدارة نادي الطائي قرارًا مفاجئًا قبل مواجهة الهلال المرتقبة، أغضب جماهير الزعيم، التي هددت بمقاطعة اللقاء، وسخرت في الوقت ذاته من القرار.

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الزعيم من المقرر أن يحل ضيفًا على الطائي على استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، في الثامن من ديسمبر الجاري.

وقبل المباراة المنتظرة، أعلنت إدارة الطائي تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أسعار تذاكر مباريات الفريق الجماهيرية المتبقية من الموسم الجاري، بدافع الحرص على تفعيل مقدرات النادي الاستثمارية وتعزيز الموارد المالية، وفقًا للعوامل الخاصة لكل مباراة.

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حتى الآن يبدو القرار طبيعيًا، لكن الغريب أنه صدر رغم أن الإدارة بالفعل كانت قد أعلنت في بداية الموسم أسعار تذاكر المباريات للموسم بأكمله، وخصصت أسعار محددة لمواجهات الكبار كالهلال، الاتحاد، النصر والأهلي، تتراوح بين 20 و50 و100 وصولًا لألف ريال.

الطائي بالفعل خاض مواجهات العميد والعالمي والراقي في الدور الأول بتلك الأسعار، وهو ما دفع الجمهور للاستياء من صدور قرار إعادة تسعير التذاكر قبل مباراة الزعيم تحديدًا، موجهين بعض تغريداتهم خصيصًا تجاه النصر في ظل العلاقات الطيبة بين مسؤوليه وتركي الضبعان؛ رئيس الطائي.

يذكر أن الطائي يحتل المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، فيما يحتل الهلال الصدارة برصيد 41 نقطة.

SHAHID