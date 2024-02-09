قرار رسمي من الاتحاد استعدادًا لـ"ثورة الميركاتو" .. وتحديد الأجنبي المستبعد

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انتهت المهلة الممنوحة من لجنة الاحتراف إلى أندية دوري روشن السعودي؛ لتحديد قائمة الـ8 أجانب، الذين سيتم الاعتماد عليهم في المسابقات المحلية، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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وتنص اللوائح؛ على "قيد" أي عدد من الأجانب في قوائم الأندية، مع السماح لـ8 منهم فقط، بالمشاركة في المسابقات المحلية؛ على أن يلعب المحترفين الآخرين، في دوري أبطال آسيا والبطولات الخارجية.

وعلى الرغم من انتهاء المهلة؛ إلا أن نادي الاتحاد السعودي، لم يعلن عن الأجنبي الذي تم استبعاده محليًا؛ حيث يتواجد 9 محترفين في قائمته حاليًا.

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وفي هذا السياق.. أعلن برنامج "دورينا غير"، نقلًا عن مصادره الخاصة، بأن الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، قد تم استبعاده من القائمة المحلية للعميد الاتحادي.

البرنامج أشار إلى أن جروهي، لن يظهر في أي مباراة محلية مع الفريق الأول للاتحاد بعد الآن، وستكون مشاركته في مسابقة دوري أبطال آسيا فقط.

وأكدت المصادر، على أن البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، تم قيده في القائمة المحلية؛ ليكمل المحترفين الثمانية، بعد أن كان مستبعدًا في النصف الأول من الموسم.

وعلى جانب آخر.. أعلن نادي الاتحاد بشكل رسمي، عن تشكيل لجنة ثلاثية؛ تضم المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو والرئيس التنفيذي دومينجوس أوليفيرا والمدير الرياضي رامون بلانيس؛ ستكون مسؤولة عن التعاقدات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم.

الاتحاد شدد على أنه سيوفر كافة الإمكانيات الفنية والمالية إلى هذه اللجنة، التي ستمثل نقلة نوعية في صفقات الفريق الأول، خلال الفترات القادمة.

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