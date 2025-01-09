"قرار خطير يقتل النزاهة!".. لاس بالماس ينفجر في وجه برشلونة بسبب تسجيل أولمو

الاعتراضات تتوالى على القرار المثير للجدل

أصدر نادي لاس بالماس بيانًا رسميًا حدد فيه موقفًا بشأن القرار "الخطير للغاية" الذي منحه المجلس الأعلى للرياضة لنادي برشلونة بشأن تسجيل داني أولمو وباو فيكتور، على حد تعبير البيان.

وأعرب لاس بالماس عن "اختلافه المطلق" مع القرار المتخذ ضد ما سبق أن أقرته رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم.

وذكر بيان نادي لاس بالماس أسبابه لاستنكار الأمر: "لقد فاجأنا القرار الصادر أمس عن المجلس الأعلى للرياضة بشكل غير متوقع، ونحن في نادي لاس بالماس نعبر عن اختلافنا المطلق. نعتبر أن هذا القرار يشكل خطرًا على نزاهة المنافسة ويشكل سابقة مقلقة يمكن أن تزعزع استقرار أسس كرة القدم الاحترافية في بلدنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف البيان: "ومن اللافت للنظر بالنسبة لنادي لاس بالماس أن هذا القرار تم تبنيه بسرعة غير عادية، دون الاستماع أو المشاركة من قبل رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم، وهما فاعلان رئيسان في إدارة كرة القدم الإسبانية. لقد تجاهل هذا الإجراء القرارات السابقة التي اتخذتها لجنة الانضباط نفسها والمحاكم، وهو ما يولد شعورًا بالتعسف يتعارض مع مبادئ الشفافية والنزاهة التي يجب أن تحكم أي عملية من هذا النوع".

وأضاف: "وعلاوة على ذلك، يبدو أن إعلان عدم اختصاص لجنة المراقبة في هذه القضية يكشف عن نقص مقلق في المعرفة حول عمل نظام التأشيرات المسبقة والتراخيص النهائية، والذي تم الاتفاق عليه مسبقًا من قبل المؤسسات المعنية".

واعتبر لاس بالماس أن "الضرر الناجم عن هذا القرار يتجاوز الحالة المحددة للاعبين المعنيين" مشيرًا إلى أن القرار "يعرض للخطر نظام الرقابة الاقتصادية في الدوري الإسباني ويولد حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل كرة القدم الاحترافية الإسبانية ".