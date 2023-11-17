قرار حاسم من البرلمان الفرنسي في مساءلة كريم بنزيما قانونيًا

قضايا الإخفاق والفساد الرياضي في فرنسا

اتخذ البرلمان الفرنسي، مساء اليوم الجمعة، قرارًا نهائيًا بشأن استدعاء النجم كريم بنزيما، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، لـ"المساءلة القانونية" من عدمه.

البرلمان الفرنسي فتح خلال الأشهر القليلة الماضية، تحقيقات مع عددٍ من الشخصيات الكبيرة؛ بشأن قضايا الإخفاق والفساد الرياضي في البلاد.

ووفقًا لـ"RMC Sport"، ضمت التحقيقات، اسم مهاجم نادي الاتحاد؛ حيث قام البرلمان باستدعاء اللاعب بالفعل، في شهر سبتمبر الماضي لـ"المساءلة القانونية"؛ إلا أنه تعذر حضوره؛ بسبب تواجده خارج البلاد.

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كريم بنزيما كان من المقرر أن يحضر لـ"المساءلة القانونية" أمام البرلمان، خلال الجلسات القادمة؛ بعد تعذر حضوره في سبتمبر الماضي.

لكن.. البرلمان الفرنسي تراجع عن استدعاء بنزيما؛ حيث جعل التحقيقات مقتصرة على المسؤولين عن الاتحادات الرياضية في البلاد، وعدم ضم اللاعبين إلى المساءلات القانونية.