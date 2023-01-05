قرار جديد من الاتحاد السعودي بشأن عدد المحترفين الأجانب في دوري روشن

أندية دوري روشن تتلقى خبرًا سارًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل من المسابقة.

Shahid

تلقت أندية دوري روشن مفاجأة سارة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعدما قرر السماح للأندية بتسجيل ثمانية لاعبين أجانب بين صفوفها في الموسم المقبل.

وحسب البيان الذي نشره الاتحاد السعودي لكرة القدم على شبكة الإنترنت، فإن القرار يرجع في المقام الأول إلى اعتماد مشاركة كافة أندية دوري روشن للمحترفين في دوري الرديف اعتبارًا من موسم 2023-2024.

ورغم زيادة عدد الأجانب، إلا أن المشاركة في دوري الرديف ستمنح لبقية عناصر الفريق غير الأساسيين المشاركة بشكل أكبر وزيادة دقائق لعبهم خلال الموسم.

الاتحاد السعودي لكرة القدم أكد أن قرار اعتماد مشاركة كافة أندية دوري روشن للمحترفين في دوري الرديف، جاء بناءً على الدراسة الفنية التي أجراها ناصر لارجيت المدير الفني للاتحاد السعودي للدوري الرديف في نسخته الأولى للموسم الجاري 2022-23، وهي النسخة التي تشهد مشاركة سبعة أندية فقط.

ومن المقرر أن يتم التنسيق بين الاتحاد السعودي ورابطة الدوري السعودي للمحترفين على الآلية التي سيتم اعتمادها لإقامة الدوري الرديف في الموسم المقبل.

يذكر أن النظام الحالي في دوري روشن السعودي يسمح بالتعاقد مع ثمانية لاعبين أجانب، مع إشراك سبعة منهم، وتواجد لاعب خارج قائمة المباريات.

Shahid