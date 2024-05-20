قرار ثوري مرتقب في الاتحاد .. وحقيقة انسحاب لؤي ناظر من الانتخابات

تطورات مثيرة في الاتحاد..

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يستعد مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، لاتخاذ قرار ثوري جديد؛ بعد الموسم الرياضي الكارثي في 2023-2024.

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الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ودع المنافسة على جميع البطولات، في الموسم الرياضي الحالي، مع احتلال "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا لمصادر اتحادية في تصريحات مع صحيفة "عكاظ"، مساء اليوم الإثنين، سيشهد العميد "غربلة" إدارية وفنية كاملة، تتوافق مع العمل الاحترافي للأندية الرياضية.

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وكشفت المصادر، عن تغييرات كبيرة ستطال الجهازين الفني والإداري للفريق الكروي الأول؛ من أجل العودة للمنافسة بقوة، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

وأشارت إلى أن المسؤولين، يعملون على تجاوز كافة العقبات التي تقف أمامهم حاليًا؛ لضم صفقات عالمية ومحلية كبيرة، في الميركاتو الصيفي.

وشددت المصادر نفسها، على أن الثورة الاتحادية الكبرى؛ ستشمل أيضًا الفئات السنية لكرة القدم، إلى جانب مختلف الألعاب الرياضية الأخرى.

وبخصوص لؤي ناظر.. نفت المصادر الاتحادية، انسحابه من سباق الانتخابات، مؤكدة على أنه سيترشح لرئاسة إدارة شركة النادي "غير الربحية"، خلال شهر يونيو القادم، وأنه يعمل على اختيار أسماء مؤثرة، للانضمام إلى مجلسه.

جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي محمد البكيري، كان قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن انسحاب لؤي من سباق الانتخابات الاتحادية، مع استمرار أنمار الحائلي رئيسًا.

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