"قرار أخرق.. توقفت عن مشاهدة برنامج سكاي!".. خلاف بين حكام الدوري الإنجليزي بسبب ديربي مانشستر

لقطة مثيرة للجدل في ديربي مانشستر القوي

قال الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز مارك هالسي إن زميله سابقًا والحكم الحالي ديرموت جالاجر "أثار غضبه" بعد أن وافق زميله القديم على عدم منح راسموس هويلوند ركلة جزاء خلال ديربي مانشستر

بعد أن سجل يوشكو جفارديول هدف التقدم لأصحاب الأرض خلال الشوط الأول المثير في ملعب الاتحاد، عاد فريق روبن أموريم من الاستراحة بحثًا عن هدف التعادل ضد منافسه الشرس.

بدا أن لدى مانشستر يونايتد فرصة ذهبية لمعادلة النتيجة عندما أسقط روبن دياش مهاجم الشياطين راسموس هويلوند بعد مرور ساعة من اللعب، بعد أن شق الدولي الدنماركي طريقه إلى منطقة الجزاء قبل أن يسقطه دياش فيما بدا أنه احتكاك غير شرعي.

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وطالب لاعبو يونايتد على الفور الحكم أنتوني تايلور باحتساب ركلة الجزاء، لكنه تجاهل احتجاجاتهم ومنح ركلة مرمى لأصحاب الأرض وسط استياء الجماهير الزائرة.

وفي فقرة "مراقبة الحكم" على قناة سكاي سبورتس، أصر جالاجر على أن هويلوند سقط باحثًا عن ركلة جزاء، وأنه لم يكن يستحق هذه الركلة على الإطلاق.

وقال: "اعتقدت أن هويلوند كان سعيدًا بالنزول إلى أرض الملعب. لم أكن أعتقد أنه كان مهتمًا حقًا بمطاردة الكرة، كانت ركبتاه ملتويتين دون أي تدحل".

انتقد هالسي، الذي اعتزل التحكيم المحترف في نهاية موسم 2012-2013، جالاجر، ونشر على موقع X: "توقفت عن مشاهدة البرنامج لأنه أغضبني".

وفي الوقت نفسه، أبدى أسطورة يونايتد جاري نيفيل رأيه في الحادث أثناء التعليق، قائلًا: "هذا قرار أخرق، بدا أن دياش خطا خطواته فوق هويلوند".

في النهاية، لم يهم الأمر بالنسبة ليونايتد حيث سجل هدفين في وقت متأخر ليحقق فوزًا ثمينًا على منافسه في ملعب الاتحاد، إذ سجل برونو فرنانديز من ركلة جزاء بعد إسقاط أماد ديالو قبل أن يسجل الأخير نفسه هدف الفوز في الرمق الأخير من المباراة.