قرار الاتحاد الدولي يحرم الهلال من جوميس والنصر من نجومه

ما هو قرار الاتحاد الأوروبي الذي قد يجرد الهلال والنصر من نجومهما؟

يواجه نادي الهلال ونظيره النصر ضربة قوية بإمكانية خسارة نجومهما حال تقرر استكمال مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الموسم الجاري.

الدوري السعودي تعرض للإيقاف بعد تفشي وباء كورونا مع إمكانية العودة خلال الفترة المقبلة.

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ورغم عدم إعلان موعد رسمي لاستكمال المسابقة، إلا أنّ التقارير الصحفية تشير إلى إمكانية خوض المتبقي من الدوري السعودي في أغسطس.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم أرسل خطابًا للاتحادات المحلية يؤكد أنّ من حق اللاعب عدم الاستمرار في فريقه بعد يونيو حال انتهى عقده، وأنّ إمكانية التمديد تعود فقط لقرار اللاعب نفسه.

وبهذا القرار، فإن الهلال قد يفقد بافيتيمبي جوميس وكارلوس إدواردو، إذ ينتهي عقد الثنائي في 30 يونيو المقبل.

أما النصر فسوف يخسر براد جونز، مايكون بيريرا، وبيتروس أراوخو.

إلا أنّ الصحيفة أشارت إلى إحتمالية موافقة اللاعبين على الاستمرار حتى نهاية الموسم الجاري والتمديد.

جدير بالذكر أنّ توقف المباريات أدى إلى تأجيل موعد انتهاء الموسم وهو ما تسبب في أزمة انتهاء العقود.