قرارات مفاجئة .. النصر يعرض ثنائي محلي كبير للبيع وينسحب من هذه الصفقة!

مفاجآت كبرى في ميركاتو نادي النصر

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اتخذ نادي النصر السعودي، مجموعة من القرارات المفاجئة، استعدادًا لانطلاق المنافسات المحلية والقارية، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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النصر تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -، مع الظهير البرازيلي أليكس تيليس، وثنائي خط الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا، بالإضافة إلى الجناح السنغالي ساديو ماني.

ووفقًا للإعلامي الرياضي علي الحربي، يدرس مسؤولو العالمي، العروض المُقدمة للثنائي الدولي السعودي أيمن يحيى وسامي النجعي.

وأشار الحربي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن النصر، سيستغنى عن يحيى والنجعي، سواء عن طريق الإعارة أو البيع النهائي؛ لعدم حاجة البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ لخدماتيهما.

وعلى جانب آخر.. أعلن الإعلامي الرياضي، انسحاب الإدارة النصراوية، من صفقة التعاقد مع جناح أيمن أجنبي، في الصيف الحالي؛ بطلب من كاسترو أيضًا.

وأوضح علي الحربي، أن المدير الفني البرتغالي، قرر الاعتماد على البرازيلي أندرسون تاليسكا، في مركز الجناح الأيمن، على أن يتم دعم الفريق الأول، بلاعب خط وسط ثالث أجنبي، مع إكمال قائمة المحترفين، بلاعب في مركز قلب الدفاع.

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