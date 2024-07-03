قد يقطع الطريق على بوروسيا دورتموند .. الأهلي يستهدف نجم مانشستر يونايتد المتألق!

هل ينجح الأهلي في ضم نجم اليونايتد؟

يحاول النادي الأهلي تدعيم صفوفه بشكل جيد، استعدادًا للموسم المقبل، ولذلك دخل في مفاوضات مع أحد نجوم مانشستر يونايتد، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يُريد تعويض جماهيره عن عدم تحقيق بطولة الموسم الماضي 2023-24، وذلك بضم لاعبين مميزين لتدعيم الفريق استعدادًا للموسم القادم.

وأشارت صحيفة "Give Me Sport" إلى أن مانشستر يونايتد يسعى لجلب حوالي 100 مليون جنيه إسترليني، حيث تم إيقاف انتقال النجم جادون سانشو إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أن السعر الذي طلبه مانشستر يونايتد تسبب في إيقاف المفاوضات بشكل مؤقت، حيث يطلبون الحصول على 40 مليون جنيه إسترليني، ولكن دورتموند ليس لديه الرغبة في دفع هذا المبلغ.

وفي نفس الوقت؛ يترقب الأهلي الوضع من أجل التعاقد مع سانشو خلال فترة الانتقالات الحالية، وفقًا لما أكدته الصحيفة.