قد يغيب 6 أشهر .. عقوبات صارمة تواجه فالفيردي بعد لكمة باينا!

4 مباريات قد تصل إلى 6 شهور!

ينتظر الرأي العام الكروي في إسبانيا معرفة العقوبة التي سيحصل عليها فيديريكو فالفيردي نجم وسط ريال مدريد، بعد تعديه على أليكس باينا لاعب فياريال عقب نهاية مباراة الفريقين في الدوري الإسباني.

ستجتمع اللجنة الوطنية لمكافحة العنف يوم الاثنين القادم 17 أبريل لمراجعة اعتداء لاعب ريال مدريد على باينا وفي حالة قيام الشرطة الوطنية بإحالة الشكوى المقدمة من لاعب فياريال سيتم تقييم الجزء الطبي من الإصابة والشكوى نفسها.

وأشار تقرير صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أنه سيتعين على الطبيب الشرعي أن يؤكد مدى الإصابة التي لحقت بعظام الوجنة اليسرى بعد تعرض باينا للكمة من لاعب ريال مدريد، وستخضع الشكوى لإجراءات جنائية، لكنها قد تنتهي بعقوبة مالية، إذا اعتبرت إصابة طفيفة وفي حالة

إحتياج باينا إلى أي علاج أو حتى جراحة للضربة فستكون إصابة خطيرة.

وكشف التقرير أنه من الناحية الرياضية من الصعب معاقبة فالفيردي، ولم تدخل لجنة المنافسة التابعة للاتحاد الإسباني في القضية لأن "القتال" لا يظهر في تقرير الحكم ولكن، إذا تلقت مكافحة العنف شكوى من الشرطة، فسيتعين عليها الدخول بحكم وظيفتها.

في هذا السيناريو الافتراضي سيكون هناك خياران: إحالة الحالة إلى الاتحاد الإسباني بحيث تتخذ المنافسة قرارًا بشأن فالفيردي وقد تصل العقوبة إلى الإيقاف من مباراتين إلى أربع مباريات أو تطبيق العقوبة المنصوص عليها في قانون الرياضة، والتي ستكون عقوبة أكثر خطورة ما بين شهر وستة أشهر من المنع من دخول الملاعب الرياضية، هذا يعني على الأقل، أنه سيغيب عن الملعب لمدة شهر.