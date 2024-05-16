قد يغيب عن كوبا أمريكا .. قلق في ريال مدريد من إصابة إندريك!

نجم ريال مدريد المستقبلي يتعرض لإصابة قد تقضي على آماله في كوبا أمريكا

تعرض النجم البرازيلي إندريك لاعب ريال مدريد المستقبلي، لإصابة مفاجئة خلال مباراة فريقه القارية ضد إنديبندينتي الأرجنتيني، بكأس ليبرتادوريس.

ودون تدخل من أي لاعب، سقط إندريك بعد مرور 60 دقيقة من مباراة بالميراس القارية، متأثرًا بإصابة بالساق، ليُغادر الملعب على نقالة بسبب عدم قدرته على استكمال المواجهة.

وظهرت علامات الانزعاج على وجه إندريك، بعدما حمله أخصائيو العلاج الطبيعي إلى خارج الملعب، ولم يكن هناك أحد حوله بعدما ارتطم بالعشب، حيث تُشير التقارير الأولية إلى أنه يُعاني من تمزق عضلي في الساق اليمنى، الأمر الذي يتطلب ما يصل إلى 3 أسابيع من الراحة والتعافي.

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وإذا غاب إندريك فترة أكبر من 3 أسابيع، فمن المرجح أن يغيب عن بطولة كوبا أمريكا رفقة منتخب البرازيل، والتي ستنطلق يوم 20 يونيو، وقد يكون اللاعب صاحب الـ17 عامًا قد شارك بالفعل في آخر مباراة له مع بالميراس التي شهدت تعرضه للإصابة.

وهناك قلق داخل ريال مدريد، من مغامرة إندريك واللعب مع البرازيل في كوبا أمريكا وهو ليس جاهزًا بنسبة 100%، قبل انتقاله بشكل رسمي إلى الفريق الملكي.