قد لا يرحل وحده .. كواليس من غرفة ملابس ريال مدريد عن الوداع "المُدمر" لكروس!

شخصان فقط عرفا الخبر قبل الجميع

صدمة هائلة قام لاعب الوسط الألماني توني كروس بتوجيهها إلى عشاق ريال مدريد، بعدما أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

العديد من الأنباء أثيرت في الفترة الأخيرة حول تقدم ريال بعرض رسمي لصاحب الـ34 سنة، من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد، بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو القادم، ولكن نجم الميرينجي صدم الجميع بالاعتزال.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قالت إن زملاء كروس كانوا يعلمون بتفكيره في إنهاء رحلته تمامًا مع اللعبة، ولكن هذا الإعلان لم يكن متوقعًا على الإطلاق.

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وأوضحت أن القرار كان مفاجئًا للجميع باستثناء شخصين، وهما فلورنتينو بيريز رئيس النادي الذي علم هذا القرار بالأمس، وكذلك المدرب كارلو أنشيلوتي، حيث فضل اللاعب إخبارهما قبل الجميع.

وتسبب هذا الإعلان في تدمير غرفة ملابس ريال مدريد على حد قول الصحيفة، بانتشار الحزن بين جميع اللاعبين، بسبب الشعبية الهائلة التي يتمتع بها اللاعب بصفوف الفريق.

ومن المقرر أن يقوم النادي بعمل وداع رسمي لكروس يوم السبت القادم على ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك عن طريق برنامج خاص لتكريمه على رحلته الطويلة التي بدأت في 2014، عند انضمامه قادمًا من بايرن ميونخ.

وقد لا يكون كروس هو اللاعب الوحيد الذي سيودع ريال مدريد، بوجود احتمالات قوية برحيل ناتشو فيرنانديز بعد انتهاء عقده وانتقاله إلى الدوري الأمريكي.