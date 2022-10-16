قدم من ذهب .. يسرى صلاح تسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي

هدف صلاح في مرمى مانشستر سيتي جعل نجم ليفربول يدخل ناديًا خاصًا للغاية في تاريخ الدوري الإنجليزي.

يواصل النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما سجل هدف "الريدز" الوحيد في الفوز على مانشستر سيتي.

عاش صلاح ليلة مثالية، بعدما قاد فريقه لتحقيق الفوز على مانشستر سيتي بهدف دون رد، في قمة الجولة 11 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي.

صلاح سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 من عمر اللقاء، بعد انفراد بمرمى إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، وأنهى الكرة بشكل ذكي للغاية في الشباك.

شبكة "أوبتا" للإحصائيات كشفت أن هدف صلاح جعله يدخل ناديًا خاصًا للغاية فيما يخص تسجيل الأهداف بالقدم اليسرى في تاريخ الدوري الإنجليزي.

النسخة الإنجليزية من الشبكة كشفت أن صلاح وصل إلى الهدف رقم 100 بقدمه اليسرى في الدوري الإنجليزي.

وبذلك أصبح "الملكي المصري" ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 100 هدف أو أكثر في المسابقة، بعد روبي فاولر أسطورة "الريدز" الذي سجل 105 أهداف.

صلاح بهدفه في مرمى مانشستر سيتي وصل إلى الهدف رقم 123 في الدوري الإنجليزي من بينها هدفين مع تشيلسي و121 هدفًا مع ليفربول، ولعب 202 مباراة في المسابقة.