"قدم شكوى ضد النصر ورحل" .. دوري روشن السعودي يودع عدو الهلال رسميًا

رحيل اسم أجنبي جديد عن دوري روشن السعودي في الصيف الحالي

SHAHID

ودع دوري روشن السعودي للمحترفين، مساء اليوم الأربعاء، واحدًا من أفضل محترفيه الأجانب في السنوات القليلة الماضية، بشكل رسمي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا المحترف؛ هو البرازيلي بيتروس، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، والذي مثل النصر أيضًا، في الفترة من يوليو 2018 إلى أكتوبر 2021.

ونشر الفتح، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، لتوديع النجم البرازيلي، الذي خاض 50 مباراة رسمية مع الفريق الأول، مسجلًا خلالها هدفين وصانعًا 3 آخرين.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وعلق النادي على المقطع؛ قائلًا: "شكرًا بيتروس.. شكرًا يا وحش"، قبل أن يوجه رسالة أخرى إلى اللاعب البالغ من العمر 34 سنة، تحت عنوان "وانتهت قصة الأسد".

وطوال الـ5 سنوات الذي لعب خلالهم في دوري روشن السعودي للمحترفين، دخل بيتروس في مناوشات عديدة مع نجوم نادي الهلال وجماهير الفريق الأزرق، الذين وصفوه بـ"عدوهم الأول".

كما فاجأ النجم البرازيلي، الشارع الرياضي السعودي، عندما أعلن مؤخرًا، تقديم شكوى أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد نادي النصر، على الرغم من أنه كان دائمًا ما يتغنى بعشقه لهذا الكيان؛ وذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

جدير بالذكر أن بيتروس، لن يستطيع الانتقال إلى أي فريق آخر في دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الصيف الحالي؛ وذلك بعد إغلاق سوق الميركاتو، بشكل رسمي، يوم 7 سبتمبر الجاري.

SHAHID