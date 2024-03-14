"قدم استقالته من منصبه" .. مسؤول الطائي يعتذر للهلال وفيديو جديد يكشف حقيقة الأزمة!

تطورات مثيرة في أزمة مسؤول نادي الطائي..

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في تطور كبير للأحداث.. قدّم سعود النعيس، عضو مجلس إدارة نادي الطائي، "استقالته" من منصبه؛ بعد تصريحاته المثيرة للجدل، ضد عملاق الرياض الهلال.

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مقطع فيديو انتشر للنعيس عبر منصة "إكس"، يوم الخميس؛ يقول فيه: "الهلال يأخذ كل شيء، لأن الجميع معه.. إدارة ولاعبون وحكام"؛ الأمر الذي تم تفسيره بأنه تشكيك في نزاهة بطولات الفريق الأزرق.

وعن ذلك قال النعيس، في خطاب استقالته الموجه إلى رئيس نادي الطائي: "تصريحاتي التي جاءت بعد قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريقين، تم اجتزائها، وفسرت على أنها إساءة للزعيم".

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وشدد عضو مجلس إدارة الطائي، على أنه حرصًا منه على الابتعاد عن أي "بلبلة" في الوسط الرياضي السعودي، قدّم استقالته من منصبه رسميًا.

واعتذر سعود النعيس، إلى الهلال وجماهيره، مؤكدًا على أنه يكن كل الاحترام لقلعة الزعيم، مثل باقي أندية المملكة العربية السعودية.

ومن ناحيته.. نشر الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز، مقطع فيديو آخر للنعيس؛ معلقًا عليه: "عضو مجلس إدارة الطائي، يتراجع عن اتهاماتة".

وأشاد النعيس في هذا المقطع الذي نشره الجماز عبر حسابه بمنصة "إكس"، بالعمل الإداري الرائع والاستقرار في نادي الهلال، الذي يهتم بأدق التفاصيل؛ حتى بطلب جلب أبرز الحكام العالميين، لقيادة مبارياته؛ في إشارة إلى أن المقصود ليس هو حصول الزعيم على دعم تحكيمي.

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