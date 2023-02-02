كشف الأمريكي وستون مكيني لاعب نادي ليدز يونايتد الإنجليزي عن قصة تشاركها خلف الكواليس مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي، أثناء فترة لعب الثنائي في نادي يوفنتوس الإيطالي.
مكيني لعب مع رونالدو في يوفنتوس خلال موسم 2020-21، حيث كان ذلك الموسم الأول للاعب الوسط الأمريكي في "السيدة العجوز".
ومع انتقال مكيني إلى ليدز يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية، وأثناء تصوير فيديو خلف الكواليس نشره النادي الناشط في الدوري الإنجليزي، قرر الأمريكي الكشف عن قصته مع رونالدو.
وقال: "قصة واحدة مع رونالدو، حسنًا، لقد كان يحصل على تدليك وكنت أمر بجواره، وقلت: يا إلهي تبدو قدماك فظيعتان".
GettyGetty
ليرد رونالدو على مكيني قائلًا: "قال لي يا صديقي، إنهما تساويان مليار يورو، لأقول له: أنت محق، احترامي لك".
وبدأ كل من مكيني ورونالدو تحديات جديدة هذا العام، مع انتقال "صاروخ ماديرا" إلى نادي النصر، وانضمام الأمريكي إلى كتيبة مواطنيه في ليدز يونايتد بجانب تايلر آدامز وبريندين آرونسون، تحت قيادة المدرب جيسي مارش.
اختيارات المحررين
- تحليل | هل هناك شك أن برشلونة بطل الدوري الإسباني في الموسم الحالي؟
- منحوس وفيراري تستخدم كتوينجو .. ردود الفعل على أداء حكيمي أمام مونبلييه
- المُذبذب والبخيل .. أجانب يحظون بفرصة أخيرة في دوري روشن
- إشارة ربانية ومحاولة نصب وفاكس ريال مدريد .. غرائب الميركاتو لا ترحم يا زياش!
- صفر ريال مدريد ومفاجأة رونالدو .. الفائزون والخاسرون من الميركاتو الشتوي