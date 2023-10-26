"قبيحة" .. تشافي يعلق على إصابة جواو فيليكس وأزمة فينيسيوس والكلاسيكو

تشافي يكشف عن حالة جواو فيليكس بعد إصابته أمام شاختار..

اعترف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، أنه لا يحب التوتر السائد قبل مواجهة ريال مدريد في مباراة "الكلاسيكو" التي تقام على ملعب مونتجويك لحساب الجولة 11 لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

تشافي أراد أن يكون إيجابيًا بعد فوز برشلونة على شاختار الأوكراني بنتيجة 2-1 مساء الأربعاء، في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وهو الفوز الذي جعل "البلوجرانا" يرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة.

وعلق تشافي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة على الإصابة التي تعرض لها جواو فيليكس مهاجم برشلونة، والتي جعلته يطلب التغيير في الدقيقة 75 من زمن المباراة.

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وأوضح مدرب برشلونة: "لا توجد إصابة لجواو فيليكس، إنها ضربة قوية في الفخذ ولن تكون هناك مشكلة بالنسبة له في التواجد بالكلاسيكو".

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وعندما سُئل حول إمكانية تعافي اللاعبين المصابين في الوقت المناسب قبل المواجهة، قال تشافي: "سيكون تعافيهم مهمًا للمجموعة، ليس فقط على المستوى البدني، ولكن أيضًا ذهنيًا".

وتابع: "لن نجبر أحدًا على اللعب، عليك أن تكون جاهزًا بنسبة 100% في مباراة كهذه، بالتأكيد سيختبر الجميع أنفسهم مسبقًا، إنهم إيجابيون للغاية، الجميع يقومون بدورهم حتى يتمكنوا من الوصول إلى المباراة".

وتطرق تشافي للحديث عن تغريدة ميكيل كامبس، المتحدث باسم مجلس إدارة برشلونة، والتي هاجم فيها البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، واصفًا إياه بـ"المهرج الذي يستحق الصفع"، قبل أن يحذفها.

وقال تشافي عن الأمر: "إذا حذفها، فهذا يعني بالفعل شيئًا ما، لا أحب ما يولد التوتر، لا الحكام ولا مثل تلك التغريدة، لقد شهدنا بالفعل العديد من مباريات الكلاسيكو المليئة بالتوتر وأنا لا أحبها حقًا".

وأكمل: "يجب علينا الاستمتاع بمباراة كلاسيكو مع الكثير من اللعب النظيف والكثير من الاحترام والإعجاب المتبادل، لن أقوم بإثارة التوتر".

أخيرًا، عندما سُئل عما إذا كان الأمر قد خلق جوًا قبيحًا، بعد قرار فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بعد التوجه إلى برشلونة لحضور الكلاسيكو، أجاب تشافي مباشرة: "نعم، وسؤالي عن ذلك يخلق أيضًا جوًا قبيحًا".