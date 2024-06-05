قبل أن يرتدي قميصه .. ريال مدريد يحتفل بتألق كيليان مبابي على طريقته الخاصة

شاهد كيف احتفل ريال مدريد بتألق مبابي في ودية لوكسمبورج

يبدو أن ريال مدريد الإسباني لا يستطيع الانتظار لحين انتهاء مشوار النجم كيليان مبابي مع منتخب فرنسا، من أجل الانضمام لصفوفه وارتداء قميصه بشكل رسمي.

ريال مدريد أعلن منذ أيام عن التعاقد مع مبابي بشكل رسمي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية موسم 2023-2024.

وبعد مباراة فرنسا ضد لوكسمبورج الودية، نشر حساب ريال مدريد الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، صورة مبابي محتفلًا بتألقه في المباراة بتسجيله هدف وصناعة هدفين، ومشاركة أيضًا زميله كامافينجا.

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ونجح مبابي في قيادة فرنسا للفوز على لوكسمبورج وديًا بثلاثة أهداف دون رد، بعدما صنع هدفين لكولو مواني وجوناثان كلاوس وسجل الهدف الثالث.

ويستعد مبابي للمشاركة مع المنتخب الفرنسي في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي ستقام في ألمانيا من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو القادم.