قبل نهاية الموسم .. تصرف مفاجئ من ماتيوس بيريرا مع نادي الهلال

النجم البرازيلي يفاجئ الجميع بتصرفه

يبدو أن أيام النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا مع نادي الهلال أصبحت معدودة، على الرغم من إعارته لصفوف نادي الوحدة الإماراتي خلال موسم 2022-2023، ولكنه قام بتصرف مفاجئ قبل نهاية علاقته بالزعيم!

وأشارت تقارير صحفية على أن نادي الهلال استقر على عدم استمرار ماتيوس بيريرا في صفوفه، في ظل عدم قناعة المسؤولين بالمستوى الذي ظهر به رفقة الفريق من قبل.

وقام ماتيوس بيريرا بحذف جميع صوره مع نادي الهلال عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، في إشارة منه إلى انتهاء علاقته بالزعيم.

وجاء ذلك قبل نهاية الموسم الحالي، حيث لم يستقر رسميًا الهلال سواء برحيله أو عودته مرة أخرى، ليؤكد على أنه اقترب كثيرًا من إنهاء علاقته مع الفريق الأزرق، والانتقال لفريق آخر قد يكون الوحدة.

يذكر أن ماتيوس بيريرا قد انضم إلى صفوف الهلال في صيف 2021 في صفقة قياسية وقتها، قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ليفشل في تقديم المستوى المنتظر منه، لتتم إعارته إلى الوحدة الإماراتي الشتاء الماضي.