قبل مونديال 2026.. "حادثة دهس" ترعب العالم في المكسيك!

هل هذا ما ينتظر العالم؟

في المكسيك وبعد مباراة بالدوري المحلي جرت أحداثها يوم 21 يناير الجاري، توفيت مشجعة لنادي مونتيري مع بقاء 4 آخرين في حالة حرجة بعد أن دهستهم عمدًا شاحنة يقودها مشجعو سانتوس لاجونا خارج ملعب مباراتهما سويًا والتي انتهت بفوز مونتيري.

ووفقًا للصحفي المكسيكي فرانشيسكو فيلاسكو فإن الضحية امرأة كانت تحضر المباراة مع ابنها وزوجها، زوجها وأربعة آخرين من مشجعي نادي مونتيري (اثنتان منهم سيدات) في حالة حرجة حاليًا بسبب إصابات داخلية وبتر أطراف.

المتوفاة تدعى ماريبيل ميركادو جاليجوس، بينما زوجها على وشك إجراء عملية جراحية لمحاولة إنقاذ قدمه وأصيب ابنهما بجروح طفيفة، بينما كان ثلاثتهم يحتفلون بعيد ميلاد الابن.

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ووفقًا لصحيفة "آس" فإنه تم اتهام أحد مشجعي سانتوس لاجونا رسميًا بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، في انتظار أن تكشف التحقيقات مزيدًا من التفاصيل خلال الأيام المقبل.

ويعتقد أن كلا الناديين وسلطات الدوري المكسيكي، يخففون من أهمية الأحداث خوفًا من التسبب في مخاوف أمنية عالمية قبل كأس العالم 2026 الذي تجري أحداثه في المكسيك وكندا وأمريكا.

وتعد مسابقة الدوري الأمريكي واحدة من أكثر الدوريات غير الآمنة في العالم لمشجعيها من حيث البروتوكولات الأمنية، ويتم أخذ ذلك في الاعتبار دائمًا قبل استضافة أي حدث دولي.