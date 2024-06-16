قبل موقعة هولندا وبولندا .. هجوم بفأس ومواد مشتعلة في هامبورج

حادثة مؤسفة في ألمانيا

تداولت وسائل الإعلام أخباراً عن حادثة في مدينة هامبورج التي تحتضن قمة هولندا ضد بولندا مساء السبت في يورو 2024.

ويتواجد قرابة 50 ألف مشجع هولندي بالمدينة الألمانية الشمالية الشرقية لحضور افتتاح لقاءات الطواحين الهولندية بالمجموعة التي تضم أيضاً فرنسا والنمسا الذان يلعبان سوياً بوقت لاحق اليوم.

وبحسب "سكاي"، تم تهديد عناصر من الشرطة من قبل شخص يحمل فأساً ومواد قابلة للاشتعال.

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وأوضح التقرير أن الشرطة تعاملت مع المعتدي بالأسلحة النارية وتم إصابته، دون توضيح حتى الآن لدوافعه أو جنسيته.

ونشرت الشرطة الألمانية بياناً أكد على التفاصيل المتعلقة بالحادث في وسائل الإعلام، ولم يتم ربط الحادث في البيان بأي من فعاليات أمم أوروبا الجارية حالياً بالمدينة والبلاد ككل.