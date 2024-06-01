قبل موقعة ريال مدريد .. دورتموند يثير الجدل باتفاقية مع شركة أسلحة!

سيظهر شعارها في نهائي دوري الأبطال

قبل ساعات على انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا، قام نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بتوقيع عقد رعاية مع شركة تصنيع سلاح شهيرة.

دورتموند يستعد لخوض مواجهة تاريخية أمام ريال مدريد مساء اليوم، السبت، في إطار نهائي الأبطال على ملعب ويمبلي، طمحًا في انتزاع اللقب من العملاق الإسباني.

شبكة "ESPN" الأمريكية، قالت إن دورتموند قرر التعاون مع شركة تصنيع الأسلحة الألمانية "راينميتال"، وسيعرض شعارها الليلة قبل اللعب ضد ريال مدريد.

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وكان النادي الألماني قد قال الأربعاء الماضي، إن العقد الذي يمتد لثلاث سنوات مع راينميتال، يتضمن مساحات إعلانية واسعة النطاق، وحقوق تسويق وترتيبات للفعاليات والضيافة على ملعب النادي.

وتقوم الشركة حاليًا ببناء مصنع جديد في شمال ألمانيا، لإنتاج حوالي 200 ألف قذيفة مدفعية سنويًا كجزء من الجهود الأوروبية لزيادة إنتاج الأسلحة، على خلفية الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا.

ومن جانبه حرص هانتس يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند، على الخروج من أجل الإشادة بهذه الصفقة، مشددًا على أهمية الأمن والدفاع للحفاظ على الديمقراطية في البلاد.

وأثارت هذه الخطوة حالة من الجدل بين المشجعين في مختلف أنحاء العالم، وذلك لأنه ليس من المعتاد توقيع أندية كرة القدم اتفاقيات تعاون مع شركات السلاح.