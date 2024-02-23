قبل موقعة تشيلسي .. مساعد كلوب يثير الشكوك حول صلاح ونونيز ويفاجئ بوتشيتينو بكشف أوراقه!

مستشفى ليفربول لن يخلو من الزوار حتى بعد التوقف الدولي

استعان الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بمساعده بيب ليندرز، للحديث إلى وسائل قبل مواجهة تشيلسي المقررة الأحد المقبل في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقال ليندرز في المؤتمر الصحفي: "نحن نتطلع إلى الفوز بكل ما لدينا، حققنا نجاحات في الماضي ونحاول الحفاظ عليها، لدينا عدد من الإصابات لكننا أيضًا نملك وفرة في الشباب الذين لم يلعبوا مباريات كثيرة ورغم ذلك يمكنهم الظهور وهذا رائع حقًا".

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ولم يمنح مساعد كلوب إجابة وافية عن موقف الثلاثي ليفربول المُصاب "محمد صلاح، داروين نونيز، دومينيك سوبوسلاي"، قائلًا: "نريد حقًا أن يتواجدوا معنا في النهائي، أمامنا يومان إضافيان وسنتحقق مما إذا كانوا قادرين على المشاركة، سيكون من الرائع أن ينضموا للقائمة، وليس لدي ما أقوله أكثر من ذلك.. كلوب حدثكم من قبل".

وفيما يتعلق بموقف كيرتس جونس وديوجو جوتا وألكسندر أرنولد، قال ليندرز: "سيغيب كيرتس مع أليسون بيكر حتى فترة الاستراحة الدولية في مارس المقبل، بينما جوتا وأرنولد لن يعودا حتى بعد فترة التوقف الدولي لأنهما يحتاجان إلى فترة طويلة للعلاج".

وتطرق للحديث عن مواجهة تشيلسي، قائلًا: "سنمنحهم الاحترام الكافي، استطاع بوتشيتينو أن يستقر على شكل واضح للبلوز، اللعب عندهم يبدأ من عند إنزو فيرنانديز ولديهم بالمر أحد أهم اكتشافات هذا الموسم، بينما كونور جالاجر هو القائد الحقيقي للفريق، إذا سمحت لهم باللعب بين الخطوط بأسلوبهم سيكون الأمر صعبًا حقًا".

وأضاف: " تشيلسي يتميز بالسرعة في خط هجومه وعندما يلعبون خارج نطاق الضغط، سنحتاج إلى تكثيف الدفاع بجميع لاعبي الوسط والخط الخلفي، سنلعب النهائي باحترام كبير للمنافس، لأننا نريد أن نمنح جماهيرنا فرحة كبرى. هذه هي فلسفتنا في ليفربول مع كلوب وأنا سعيد لأننا قادرون على أن نحقق لهم اللقب".

وأردف: "خليفة كلوب؟ لا أحد يستطيع أن يحل محل يورجن، لقد كان واضحًا وصريحًا وحسم أمره قبل وقت طويل من أجل أن يجعل الأمور أكثر سهولة على الجميع، كنا نعلم هذا القرار منذ الصيف الماضي وندرك أننا وصلنا إلى نهاية هذا المشروع".

وواصل مساعد كلوب: "كنت أتلقى الكثير من العروض دائمًا وقلبي يقول نعم ولكن إخلاصي لمايك ويورجن قالا لا. لذلك اتفقنا على إنهاء هذا المشروع معًا وهذه هي الطريقة الصحيحة للقيام بذلك".

وختم: "في ليفربول سيجدون مدربًا جديدًا لديه أفكار وأنا متحمس للتمكن من العثور على النادي المناسب ولكن حتى اليوم الأخير في الموسم، سيكون كل تركيزي منصب على العمل مع الريدز ولهذا السبب لدينا وكلاء، أليس كذلك؟".