قبل مواجهتهما المرتقبة .. بيب جواديولا يعلق على تصريح سام ألاردايس المثير للجدل!

بيب جوارديولا يعلق على تصريحات سام ألاردايس بأنه في نفس مستواه.

اتفق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي مع تصريحات سام ألاردايس مدرب ليدز يونايتد الجديد، بأن الأخير في نفس مستواه ومستوى يورجن كلوب التدريبي.

ألاردايس تولى تدريب ليدز يونايتد قبل أربع جولات على نهاية الدوري الإنجليزي، في محاولة لمساعدة الفريق على الهروب من صراع الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، وخرج ليؤكد أنه قدم الكثير لكرة القدم على مدار تاريخه.

جوارديولا سُئل عن تصريحات ألاردايس بعد فوز مانشستر سيتي على وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة مساء الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة 28 لموسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي، والتي صعدت بفريقه إلى صدارة "البريمييرليج" بفارق نقطة عن آرسنال.

المدرب الإسباني لم يتفق فقط مع تصريحات ألاردايس، بل أشاد بالعديد من المدربين الإنجليز ذوي الخبر مثل روي هودسون وهاري ريدناب لمساهمتهم في كرة القدم.

وقال جوارديولا في التصريحات التي نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "إنه على حق، أريد أن أكون صادقًا، انظر إلى هؤلاء المدربين أمثال هودسون وريدناب، إنهم جيدون حقًا، ولديهم خبرة لا تصدق، يعرفون اللعبة تمامًا".

وأضاف: "إذا شعر ألاردايس بذلك وقاله للصحفيين فهو بسبب ثقته، هو يتمتع بالكاريزما وسيضغط على اللاعبين، ويعرف بالضبط ما يجب القيام به في مثل هذا الوضع في معركة الهبوط".

وتابع: "الآن ينظر إلى المدربين الذي تتراوح أعمارهم بين 35 و45 عامًا، إلى أنهم يخترعون كرة القدم أو يقومون بصناعتها، لكن لا، لقد تم إنشاء كرة القدم بالفعل، وهؤلاء المدربون ينتمون إلى الدوري وساعدونا على القيام بالكثير من الأشياء".

واختتم جوارديولا: "هناك العديد والعديد من المدربين الإنجليز الذين قدموا أداءً جيدًا حقًا، لا يجب أن تكون شابًا حتى تكون مدربًا جيدًا، وبقدر ما لديك من خبرة تكون جودتك".

وسيكون جوارديولا في مواجهة أمام ألاردايس يوم السبت المقبل، حين يحل ليدز يونايتد ضيفًا على مانشستر سيتي في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.