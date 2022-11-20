قبل مواجهة هولندا .. رسالة دعم مؤثرة من ماني لمنتخب السنغال

رسالة عاطفية من ساديو ماني إلى لاعبي ومشجعي منتخب السنغال قبل مباراة هولندا في الجولة الأولى من كأس العالم 2022.

وجه ساديو ماني، قائد منتخب السنغال والذي سيغيب عن كأس العالم 2022 بسبب الإصابة، رسالة إلى زملائه في الفريق والجمهور السنغالي.

ماني تعرض لإصابة مع ناديه بايرن ميونخ الألماني، وبعد أن دخل القائمة الأولية لمنتخب السنغال المتوجهة إلى مونديال قطر، تأكد قبل موعد تقديم القائمة النهائية استحالة لحاقه بالبطولة.

ونشر ماني رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي لشكر الجماهير على رسائل الدعم، وتشجيع لاعبي "أسود التيرانجا" قبل مواجهة هولندا في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

وكتب ماني: "أرسل لي العديد منكم رسائل دعم بعد إصابتي، الحمد لله سارت عملية منتصف الأسبوع بشكل جيد، وأريد أن أغتنم هذه الفرصة لأشكركم جميعاً وأعبر عن تقديري".

وأضاف: "هذا الإثنين، ستتنافس بلادنا العزيزة في مونديال قطر 2022، أنا واثق من أن الأسود سوف يقدمون أقوى أداء ممكن وسوف يتعاملون مع جميع المباريات كنهائي حقيقي".

وأكمل: "كما أنني مقتنع بأن كل السنغاليين سيكونون أمام الشاشة الصغيرة لدعم وتشجيع فريقنا الوطني الباسل".

واختتم ماني: "مثل كل عشاق أسود التيرانجا، أنا مقتنع بأن زملائي في الفريق سيقاتلون كرجل واحد وكما يفعلون عادة من أجل تكريم منتخبنا العزيز، تحيا السنغال، هيا بنا".

يذكر أن منتخب السنغال يخوض منافسات كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه منتخبات هولندا وقطر والإكوادور.