قبل مواجهة نصف نهائي اليورو.. زوجة موراتا "تخون" إيطاليا لأجله

الإيطالية أليشي كامبيلو زوجة ألفارو موراتا مهاجم إسبانيا تدعم "لا روخا" وتخون بلادها.

تأهل منتخب إسبانيا إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020" بعد معاناة كبيرة أمام منتخب سويسرا في ربع النهائي، بنتيجة 3-1 في ركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

منتخب إسبانيا سيواجه الاختبار الأصعب في "يورو 2020" حين يواجه منتخب إيطاليا في الدور نصف النهائي، بعدما تمكن "الأتزوري" من إقصاء بلجيكا بالفوز عليه بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

وتعرض منتخب إسبانيا للعديد من الانتقادات منذ انطلاق أمم أوروبا، وخاصة المهاجم ألفارو موراتا، الذي ورغم تسجيله هدفين لم يسلم من التعليقات السلبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بطولة أمم أوروبا كانت بمشاعر مختلطة للغاية بالنسبة إلى موراتا، الذي ورغم تسجيله هدفين في مباراتين، تلقى تهديدات بشعة تتمنى الموت له ولعائلته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم ذلك، تمكن لاعب يوفنتوس الإيطالي من عبور تلك الأزمة بفضل الدعم من زوجته أليشي كامبيلو، حيث قررت الإيطالية التخلي عن منتخب بلادها من أجل الاستمتاع بشكل كامل بإنجازات إسبانيا في اليورو.

ونشرت صحيفة "as" صورًا من حساب كامبيلو عبر موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، ترتدى فيها مع أطفالها الثلاثة قمصان منتخب إسبانيا.

دعم غير مشروط

واعترف موراتا في عدة مناسبات بأنه وعائلته يتلقون إهانات وتهديدات منذ انطلاق بطولة أمم أوروبا.

وقال مهاجم إسبانيا في تصريحات صحفية: "أتمنى أن يضع الناس أنفسهم أكثر قليلًا تجاه من يوجهون لهم الحديث، هل تعرف ما يعنيه تلي تهديدات تجاه عائلتك وأطفالك، وأن يقول آخرون أتمنى أن يموت أطفالك؟".

وتستخدم كامبيلو، التي تمتلك أكثر من 2.5 مليون متابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تأثيرها الكبير لتظهر "المودة والدعم غير المشروط إلى موراتا".

وكتبت زوجة موراتا في آخر منشوراتها تعليقًا على تأهل إسبانيا إلى نصف نهائي أمم أوروبا: "أنت تستحق ذلك، نحن فخورون بك".

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